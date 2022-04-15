Почему джуниоры перестали быть нужны и как решить эту проблему?

Вспомнилось сейчас Нет смысла на старте искать поддержку вашего проекта, идеи и пр. если его не поддерживают в четкой очередности те, кто вам поверил: Семья, друзья и случайные люди. Классическая ошибка новичков в том, что они начинают с последнего. [...]