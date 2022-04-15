Нет предела совершенству. В этом разделе публикую все, что связано с работой, с поиском работы, с практиками продаж и отбора кадров. Вообщем все, буквально все что имеет отношение к работе

15 04, 2022

Почему джуниоры перестали быть нужны и как решить эту проблему?

By |2022-04-15T14:29:46+03:0015 апреля, 2022|Categories: Icall.ru, О работе|0 Comments

На рынке IT-труда джуниор-разработчики становятся менее востребованы. Компании заинтересованы в мидлах, но задачи в проекте могут быть откровенно скучны для мидл-специалистов. Есть ли компромисс, который может удовлетворить обе стороны? Или джуниоры обречены? Давайте поразмышляем. Почему компании не хотят джуниоров Младшие [...]

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12 04, 2022

Особенности работы репетитором

By |2022-04-12T10:19:54+03:0012 апреля, 2022|Categories: Icall.ru, О работе|0 Comments

В современном мире ученикам недостаточно школьного образования. Это объясняется множеством причин, начиная с незаинтересованного в успехах учеников учителя, заканчивая скучным преподавание. Квалифицированная работа репетитором должна вызывать неподдельный восторг у ученика, он должен с удовольствием посещать ваши занятия и получать от [...]

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6 04, 2022

Не можете найти работу? Возможно, проблема в вашем резюме

By |2022-04-06T13:52:45+03:006 апреля, 2022|Categories: не ленись, О работе, Статьи|Tags: , , |12 комментариев

Солидный опыт в рекрутинге натолкнул меня на мысль собрать все мои наблюдения и заметки в одном месте - в формате лайфхаков. Для многих соискателей рассылка резюме и составление портфолио - краеугольный камень, который почему-то становится камнем преткновения. Почему вы не [...]

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3 05, 2020

Friends family and fools

By |2020-05-03T15:11:35+03:003 мая, 2020|Categories: 7 Referee, карантин, О работе, Проекты, Цитаты|Tags: , , , |0 Comments

Вспомнилось сейчас Нет смысла на старте искать поддержку вашего проекта, идеи и пр. если его не поддерживают в четкой очередности те, кто вам поверил: Семья, друзья и случайные люди. Классическая ошибка новичков в том, что они начинают с последнего. [...]

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2 05, 2020

Кризис управление тренды

By |2020-05-02T12:36:28+03:002 мая, 2020|Categories: О работе, Статьи|Tags: , , , , |0 Comments

Про кризис В кризис авторитарное жесткое управление более выигрышное, лидерский стиль должен измениться Сохранить доверие всех участников бизнеса, первая жертва, которая появляется в кризис это доверие - между партнерами, контрагентами, людьми. Нужно сохранить, это вернется многократно. Во время кризиса кратно [...]

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