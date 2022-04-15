Нет предела совершенству. В этом разделе публикую все, что связано с работой, с поиском работы, с практиками продаж и отбора кадров. Вообщем все, буквально все что имеет отношение к работе
Почему джуниоры перестали быть нужны и как решить эту проблему?
На рынке IT-труда джуниор-разработчики становятся менее востребованы. Компании заинтересованы в мидлах, но задачи в проекте могут быть откровенно скучны для мидл-специалистов. Есть ли компромисс, который может удовлетворить обе стороны? Или джуниоры обречены? Давайте поразмышляем. Почему компании не хотят джуниоров Младшие [...]